Wie wird bei Feuerwerksunfällen richtig reagiert?

Gehörschäden durch illegale Feuerwerkskörper

Besonders illegale Feuerwerkskörper zünden oft nicht planmäßig. Da kann es passieren, dass man in der Nähe der Explosion ist und das Hörorgan in Mitleidenschaft gezogen wird. Typische Symptome für einen Hörschaden sind ein vermindertes Gehör und Schmerzen im Ohr. Kommt es zu so einem Unfall, sollte die betroffene Person sofort an einen ruhigen Ort gebracht werden. Sind die Schmerzen aber so stark, dass sie kaum zum Aushalten sind, dann sollte eine Spitalambulanz aufgesucht werden.