„Sexsüchtig?“ Der Nachbar im Erdgeschoss

Bereits der Begriff „Sexsucht“ ist unwissenschaftlich. Es gibt keine anerkannten Diagnosekriterien und keine anerkannte Therapie. Was zu viel oder zu wenig Lust auf Sex ist, lässt sich allgemein nicht sagen. Gerade beim Thema „Sexsucht“ besteht eine große „Gefahr von Fehldiagnosen aufgrund der eigenen Voreingenommenheit von Klinikern in Bezug auf kulturelle Werte, sexuelle Orientierung und Religiosität“, warnt ein aktueller Artikel, der 2021 in der Fachzeitschrift Sexual and Relationship Therapy publiziert wurde.