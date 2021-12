Auf Brennerautobahn: Pkw ging in Flammen auf

Schock für einen 54-jährigen Österreicher am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der A13. Der Mann war gerade Richtung Norden unterwegs, als er kurz nach dem Bergisel-Tunnel einen deutlichen Leistungsabfall am Fahrzeug bemerkte. „Der Fahrer lenkte seinen Pkw in eine Pannenbucht, wo er das Fahrzeug abstellte“, heißt es seitens der Polizei.