Europäisch denken zahlt sich für Städte in NÖ aus

Rund 400 Autokilometer, eine Landesgrenze und ein Buchstabe am Ortsschild trennen die beiden Gemeinden Grafenwörth im Bezirk Tulln und Grafenwöhr in der bayerischen Oberpfalz. Ganz im Sinne des europäischen Gedankens stellen beide Kommunen aber ohnehin lieber das Gemeinsame vor das Trennende. Seit 25 Jahren wird im Rahmen einer Städtepartnerschaft erfolgreich zusammengearbeitet. Ob bei der Abfallwirtschaft, beim Hochwasserschutz, oder im gerade in Krisenzeiten so wichtigen Zivilschutzbereich werden Erfahrungswerte ausgetauscht und gemeinsame Lösungen erarbeitet.