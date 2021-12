Blutdruck messen - gewusst, wie!

Eine halbe Stunde davor am besten nicht rauchen, keinen Kaffee trinken oder Sport treiben. Die letzten drei Minuten außerdem ruhig und angelehnt sitzen, ohne die Beine zu überkreuzen. Beim Messen mit Oberarmapparaten den Arm auf dem Tisch platzieren. Zwei bis drei Zentimeter Abstand zwischen der Ellenbeuge und dem Unterrand der Manschette lassen. Vor dem Aufpumpen sollten unter diese noch zwei Finger passen. Bei Handgelenk-Messgeräten die Finger auf die gegenüberliegende Schulter legen, rät die Deutsche Hochdruckliga. Dann nicht mehr sprechen oder bewegen. Daten dreimal im Minutenabstand erheben. Der Mittelwert zwischen zweiter und dritter Messung gilt als am genauesten - tragen Sie diesen in ein Tagebuch ein. Extra-Tipp: Wer blutdrucksenkende Arzneien einnimmt, sollte in der Früh vor deren Einnahme seinen Blutdruck ermitteln.