Wirbel nach US-Open-Aufreger: „Ich bin unschuldig“

Nach der Aufregung beim US-Open-Match zwischen Russlands Superstar Daniil Medwedew und dem Franzosen Benjamin Bonzi meldet sich nun der Fotograf Selcuk Acar, der zu früh auf den Court gelaufen war, zu Wort: „Ich bin ein Opfer und komplett unschuldig!“
Was war passiert? Medwedew hatte gegen Bonzi beim Stand von 3:6, 5:7 und 4:5 Matchball gegen sich, als der Aufreger im Erstrundenmatch passierte. Nach dem ersten verschlagenen Aufschlag Bonzis störte ein Fotograf die Partie, indem dieser auf den Platz lief. Schiedsrichter Greg Allensworth entschied auf Wiederholung des ersten Aufschlags. Medwedew rastete aus – und verlor das Match.
Hier die Aufreger-Szene im Video:
Akkreditierung entzogen
Die Aktion hat für den Fotografen bittere Folgen. Der US-Tennisverband entzog Selcuk Acar die Akkreditierung für das Turnier. Der US-Amerikaner ist sauer, soll nun sogar seine Anwälte kontaktiert haben. „Ich bin kein Fotograf, der so einen Fehler macht“, betont er im Gespräch mit der „Daily Mail“. Ein Ordner habe ihm gesagt, dass das Spiel unterbrochen sei: „Aus diesem Vorfall hat sich bereits ein Lynchmob entwickelt – und obwohl ich unschuldig bin, habe ich sehr gelitten.“
Medwedew droht Strafe
Und was sagt Medwedew? Der schon davor im Sommer mit schwachen Ergebnissen ausgestattete Russe erklärt, sein Ärger habe ihm geholfen, wieder ins Match zu finden. Es sei ein lustiger Moment gewesen. „Ich war nicht sauer auf den Fotografen. Ich war sauer auf die Entscheidung“, sagte der 29-Jährige. „Ich habe nichts Schlimmes gemacht“, meinte er, rechnet nun aber mit einer Geldstrafe. Der US-Open-Sieger von 2021 musste sich letztlich gegen Bonzi mit 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0 und 4:6 geschlagen geben.
