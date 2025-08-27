Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fotograf stinksauer

Wirbel nach US-Open-Aufreger: „Ich bin unschuldig“

Tennis
27.08.2025 05:43
Beim Aus von Russlands Superstar Daniil Medwedew gab es einen Aufreger. Jetzt spricht der ...
Beim Aus von Russlands Superstar Daniil Medwedew gab es einen Aufreger. Jetzt spricht der Fotograf.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MATTHEW STOCKMAN)

Nach der Aufregung beim US-Open-Match zwischen Russlands Superstar Daniil Medwedew und dem Franzosen Benjamin Bonzi meldet sich nun der Fotograf Selcuk Acar, der zu früh auf den Court gelaufen war, zu Wort: „Ich bin ein Opfer und komplett unschuldig!“

0 Kommentare

Was war passiert? Medwedew hatte gegen Bonzi beim Stand von 3:6, 5:7 und 4:5 Matchball gegen sich, als der Aufreger im Erstrundenmatch passierte. Nach dem ersten verschlagenen Aufschlag Bonzis störte ein Fotograf die Partie, indem dieser auf den Platz lief. Schiedsrichter Greg Allensworth entschied auf Wiederholung des ersten Aufschlags. Medwedew rastete aus – und verlor das Match.

Hier die Aufreger-Szene im Video:

Akkreditierung entzogen
Die Aktion hat für den Fotografen bittere Folgen. Der US-Tennisverband entzog Selcuk Acar die Akkreditierung für das Turnier. Der US-Amerikaner ist sauer, soll nun sogar seine Anwälte kontaktiert haben. „Ich bin kein Fotograf, der so einen Fehler macht“, betont er im Gespräch mit der „Daily Mail“. Ein Ordner habe ihm gesagt, dass das Spiel unterbrochen sei: „Aus diesem Vorfall hat sich bereits ein Lynchmob entwickelt – und obwohl ich unschuldig bin, habe ich sehr gelitten.“

Lesen Sie auch:
Daniil Medwedew zertrümmerte nach der Niederlage seinen Schläger.
Unfassbare Szenen
Gegner fassungslos! Wildes Aus für Medwedew
25.08.2025

Medwedew droht Strafe
Und was sagt Medwedew? Der schon davor im Sommer mit schwachen Ergebnissen ausgestattete Russe erklärt, sein Ärger habe ihm geholfen, wieder ins Match zu finden. Es sei ein lustiger Moment gewesen. „Ich war nicht sauer auf den Fotografen. Ich war sauer auf die Entscheidung“, sagte der 29-Jährige. „Ich habe nichts Schlimmes gemacht“, meinte er, rechnet nun aber mit einer Geldstrafe. Der US-Open-Sieger von 2021 musste sich letztlich gegen Bonzi mit 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0 und 4:6 geschlagen geben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
124.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
96.030 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
92.918 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
983 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
862 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf