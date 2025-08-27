Wirbel nach US-Open-Aufreger: „Ich bin unschuldig“

Akkreditierung entzogen

Die Aktion hat für den Fotografen bittere Folgen. Der US-Tennisverband entzog Selcuk Acar die Akkreditierung für das Turnier. Der US-Amerikaner ist sauer, soll nun sogar seine Anwälte kontaktiert haben. „Ich bin kein Fotograf, der so einen Fehler macht“, betont er im Gespräch mit der „Daily Mail“. Ein Ordner habe ihm gesagt, dass das Spiel unterbrochen sei: „Aus diesem Vorfall hat sich bereits ein Lynchmob entwickelt – und obwohl ich unschuldig bin, habe ich sehr gelitten.“