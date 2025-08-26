Vorteilswelt
Blutzucker im Griff

Partyspaß ist auch für junge Diabetiker möglich!

Gesund
26.08.2025 09:05
Auch junge Menschen mit Diabetes wollen und dürfen feiern.
Auch junge Menschen mit Diabetes wollen und dürfen feiern.(Bild: NDABCREATIVITY/stock.adobe.com)

Jugendliche mit Diabetes wollen, wie andere Gleichaltrige auch, am Leben teilnehmen – Partys, Alkohol und Sexualität gehören dazu. Viele jüngere Menschen verunsichert ihre Erkrankung jedoch, da sie nicht wissen, wie sie im Nachtleben mit möglichen Komplikationen umgehen sollen. Hier gilt: Vorbereitung ist wichtig. 

Was muss ich tun bei einer Unterzuckerung? Wie wirkt Alkohol auf den Blutzucker? Und was muss beim Geschlechtsverkehr mit Diabetes beachtet werden? Viele junge Typ-1-Diabetiker haben viele Fragen und Unsicherheiten, wenn es um ihre Krankheit und die Freizeitgestaltung geht.

Wenig Erfahrung bedeutet mehr Risiko
Die Experten des Verbands der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e. V. (VDBD) sind sich einig, dass gute Vorbereitung schützt: Vor dem Event sollten Menschen mit Diabetes einen leicht erhöhten Zielwert (Sicherheitswert) haben - so etwa 150 bis 180 mg/dl. Diesen gilt es regelmäßig zu überprüfen.

Bei Jugendlichen, die noch wenig Erfahrung im Umgang mit ihrem Diabetes haben, ist die Gefahr für gefährliche Stoffwechselentgleisungen nämlich besonders groß. Daher niemals ohne Notfall-Kit auf eine Party gehen!

Den Blutzucker stets im Blick behalten.
Den Blutzucker stets im Blick behalten.(Bild: Andrian/stock.adobe.com)

Dazu gehören schnell wirkende Kohlenhydrate wie Traubenzucker oder Fruchtsaft, bestenfalls ein Glukagon-Notfallset (Vorsicht, unter starkem Alkoholkonsum oft nicht ausreichend wirksam!) und ein Hinweis auf die Erkrankung – etwa in Form eines Armbands oder einer Notfallkarte im Handy. 

Alkohol ist nie risikofrei
Bei Menschen mit Diabetes kann er zu starken Blutzuckerschwankungen führen – je nach Getränk und Menge steigt der Blutzuckerwert deutlich an oder fällt gefährlich ab. Besonders riskant ist Alkohol in Kombination mit Insulin oder bestimmten Tabletten: Hier droht eine Unterzuckerung, da Alkohol die Zuckerfreisetzung der Leber hemmt. Gleichzeitig enthalten viele alkoholische Getränke große Mengen Zucker. Deshalb gilt: maßvoll genießen, immer mit einer Mahlzeit kombinieren und den Glukosewert regelmäßig kontrollieren. Außerdem erhöhen Bewegung wie Tanzen und auch wenig Schlaf die Gefahr für gefährliche Unterzuckerungen.

Für den Notfall sollten Anwesende Bescheid wissen und nicht zögern, die Rettung zu rufen.

Tabuthema Sex und Diabetes
Sex ist körperliche Aktivität – und kann wie Sport den Blutzuckerspiegel senken. Besonders bei insulinpflichtigen Menschen steigt dadurch das Risiko für Unterzuckerungen. Weil Symptome wie Herzrasen oder Schwitzen sowohl auf Lustempfindungen als auch auf eine Unterzuckerung hindeuten können, braucht es ein Bewusstsein dafür und gute Vorbereitung. Dazu gehört: Blutzuckerwerte vor und nach dem Sex überprüfen und kohlenhydrathaltige Snacks bereithalten. „Wichtig ist aber auch eine offene Kommunikation mit dem Partner oder mit der Partnerin über das Thema Diabetes und mögliche Risiken“, betonen die Experten.

