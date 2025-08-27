Vorteilswelt
Ab 19 Uhr LIVE

Frauen-CL-Quali: Austria gegen Glasgow im Stream

Frauenfußball
27.08.2025 05:30

Qualifikation zur UEFA Women‘s Champions League! Im Halbfinale der zweiten Quali-Runde empfangen die Frauen der Wiener Austria im Franz-Horr-Stadion Glasgow City. Anpfiff ist um 19 Uhr, wir übertragen und streamen die Partie live (siehe Video oben).

Die als Mini-Turnier ausgetragenezweite Qualifikationsrunde der UEFA Women‘s Champions League steigt in der Heimstätte der Wiener Austria, die bei internationalen Spielen als Franz-Horr-Stadin firmiert. Das siegreiche Team bekommt es am Samstag, 30. August, um 14:00 Uhr mit dem FC Minsk zu tun.

Austria-Sommer-Neuzugang Elisa Pfattner
Austria-Sommer-Neuzugang Elisa Pfattner(Bild: FK Austria Wien)

Riesige Vorfreude
„Die Vorfreude auf den ersten Auftritt auf europäischer Ebene ist riesig. Dazu kommt, dass wir die Spiele der UEFA Women‘s Champions League in unserem Franz-Horr-Stadion vor hoffentlich vielen Austria-Fans austragen können, das gibt uns einen zusätzlichen Schub. Es ist eine neue und große Herausforderung, die wir uns in der letzten Saison erarbeitet haben und jetzt erleben und aufsaugen dürfen. Alle Spielerinnen brennen darauf und gemeinsam mit den Fans wollen wir in die nächste Runde einziehen“, sagt Trainer Stefan Kenesei.

Porträt von krone Sport
krone Sport
