Frauen-CL-Quali: Austria gegen Glasgow im Stream

Riesige Vorfreude

„Die Vorfreude auf den ersten Auftritt auf europäischer Ebene ist riesig. Dazu kommt, dass wir die Spiele der UEFA Women‘s Champions League in unserem Franz-Horr-Stadion vor hoffentlich vielen Austria-Fans austragen können, das gibt uns einen zusätzlichen Schub. Es ist eine neue und große Herausforderung, die wir uns in der letzten Saison erarbeitet haben und jetzt erleben und aufsaugen dürfen. Alle Spielerinnen brennen darauf und gemeinsam mit den Fans wollen wir in die nächste Runde einziehen“, sagt Trainer Stefan Kenesei.