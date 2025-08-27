Austria: Helm wird wohl Schmids nächstes „Opfer“

Heiße und spannende Tage stehen bei der Austria an. Wie geht’s am Verteilerkreis weiter? Bei den Krisensitzungen am Montag und Dienstag wurden bisher (noch) keine Nägel mit Köpfen gemacht. In einer Krise ist der Coach so gut wie immer das schwächste Glied – oder wie es Stürmer Johannes Eggestein formulierte: „Am Ende des Tages ist der Trainer die ärmste Sau.“ Gemeint damit ist natürlich Stephan Helm. Ob der 42-Jährige auch am Sonntag gegen Altach auf der Bank sitzt? Nach den zuletzt fehlenden Ergebnissen, sechs sieglosen Pflichtspielen in Folge sowie der aktuellen Körpersprache seines Teams nicht vorstellbar ...