Sprunghafter Anstieg bei den Omikron-Fällen

Auf einen einzigen Cluster lassen sich die Infektionen schon lange nicht mehr zurückführen. Der Sanitätsstab des Landes meldete gestern ein Plus von 55 Fällen, die Tendenz ist steigend. Auffallend ist, dass bereits so gut wie alle Bezirke von Omikron betroffen sind – lediglich in der Region um Gmünd sowie in Waidhofen an der Ybbs gibt es noch keine nachgewiesenen Fälle. Es dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sind, bis die Omikron-Variante das gesamte Land erfasst. Glück im Unglück: Von den derzeit 111 aktiv Erkrankten musste am Montag noch niemand im Spital behandelt werden. 34 Personen gelten mittlerweile als genesen.