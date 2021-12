Googles kleiner Rivale feierte 2021 große Erfolge

Auch regionale Anbieter wie die in Russland beliebte Suchmaschine Yandex oder das chinesische Baidu liegen noch vor DuckDuckGo. Behält der Google-Rivale sein starkes Wachstum bei, könnte es im Ranking der Zwerge hinter Google in den kommenden Jahren aber zu Umwälzungen kommen: Yandex und Yahoo sind bereits in Reichweite.