Ex-Google-Manager startet werbefreie Suchmaschine

Sridhar Ramaswamy verantwortete bis 2018 das Werbegeschäft von. Mit seiner eigenen Suche namens Neeva will er nun in Konkurrenz zu seinem ehemaligen Arbeitgeber treten. Das Konzept: Gegen eine monatliche Gebühr von fünf Dollar sollen Nutzer von Werbeanzeigen verschont werden und dadurch bessere, weil unbeeinflusste Suchergebnisse präsentiert bekommen. „Neeva zeigt Ihnen nur echte Ergebnisse. Keine Werbung oder Affiliate-Links“, so das Versprechen. Über neeva.com können sich Interessierte bereits registrieren, die ersten drei Monate sind kostenlos.