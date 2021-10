Browserhersteller Brave gibt Google den Laufpass

In Frankreich sucht Brave demnach künftig mit Qwant, die deutsche Version setzt auf DuckDuckGo. Die Änderung will man zunächst bei neuen Nutzern einführen, wenn diese über die Adressleiste eine Suchanfrage eingeben. Brave ist erst seit wenigen Monaten mit einer eigenen Suchmaschine am Start, die in einer öffentlichen Betaphase getestet wurde. Die Tests verliefen für die Macher des Browser-Underdogs offenbar so vielversprechend, dass man nun Google durch die eigene Suchmaschine ersetzt.