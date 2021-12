„Leute trauen sich nicht in die Lokale“

Zu den Feiertagen lief das Geschäft bei den Wiener Wirten nur mäßig gut. Zum einen fehlten Touristen und andererseits kam vielen Betrieben das Aufsperren teurer zustehen, als geschlossen zu halten. Kein Wunder also, dass sich eine Vielzahl dafür entschieden hat, über Weihnachten gar nicht erst aufzusperren. Der Ausblick auf Silvester ist durch die frühe Sperrstunde ebenfalls getrübt. Viele werden wohl gleich daheim bleiben und dort um Mitternacht anstoßen und sich selbst eine Gulaschsuppe kochen. Auch befürchten viele Wirte einen erneuten Lockdown ab Mitte Jänner. Die Frustration in der Gastro ist wieder einmal groß. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.