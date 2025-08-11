Wie halten Sie bei der Hitze Ihre Wohnung kühl?

Herdenschutz versus Abschuss: Wolf als Gejagter
Neue Rudelzahlen
Nach einem verregneten Juli hat der Sommer Wien wieder fest im Griff. Die Menschen stöhnen unter der Hitze und suchen händeringend nach Abkühlung. Gleichzeitig steigen die von Klimaanlagen verursachten Energiekosten und machen teilweise bereits 15 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs aus. Was sind die Rezepte der Wiener und wo gilt es aufzupassen? Das und mehr lesen Sie heute auf www.krone.at
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.