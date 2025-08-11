Wie halten Sie bei der Hitze Ihre Wohnung kühl?

Nach einem verregneten Juli hat der Sommer Wien wieder fest im Griff. Die Menschen stöhnen unter der Hitze und suchen händeringend nach Abkühlung. Gleichzeitig steigen die von Klimaanlagen verursachten Energiekosten und machen teilweise bereits 15 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs aus. Was sind die Rezepte der Wiener und wo gilt es aufzupassen? Das und mehr lesen Sie heute auf www.krone.at