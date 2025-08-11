Vorteilswelt
Thema des Tages

Wie halten Sie bei der Hitze Ihre Wohnung kühl?

Guten Morgen Wien
11.08.2025 03:30
(Bild: Jöchl Martin)

Nach einem verregneten Juli hat der Sommer Wien wieder fest im Griff. Die Menschen stöhnen unter der Hitze und suchen händeringend nach Abkühlung. Gleichzeitig steigen die von Klimaanlagen verursachten Energiekosten und machen teilweise bereits 15 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs aus. Was sind die Rezepte der Wiener und wo gilt es aufzupassen? Das und mehr lesen Sie heute auf www.krone.at

Philipp Stewart
Philipp Stewart
Reinhold Lopatka (ÖVP), Helmut Brandstätter (Neos), Lena Schilling (Grüne), Andreas Schieder ...
Kaum Reden und Anträge
Das sind die „Faulsten“ im EU-Parlament
Ein suspendierter Schweizer Armee-Offizier steht im Mittelpunkt eines mutmaßlichen brisaten ...
Spionagekrimi in Wien
Oberst soll Russen Geheiminfos zugespielt haben
Die „Krone“ hat nachgefragt, wie die Wiener aktuell ihr Zuhause vor der sommerlichen Hitze ...
„Krone“ fragt nach
Wie halten Sie bei der Hitze Ihre Wohnung kühl?
Die Wasserrettung Villach war im Einsatz und suchte an der Gail ein verschwundenes Kind. ...
Suchaktion in Villach
14-Jähriger aus Fluss geborgen und reanimiert
Ein junger Binnenflüchtling im in einem Lager in Al-Fashir
Katastrophe im Sudan
Stadt belagert: 63 Menschen in 1 Woche verhungert!
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Thema des Tages
Wie halten Sie bei der Hitze Ihre Wohnung kühl?
Guten Morgen Wien
Infografik Wien
Thema des Tages
Hier stehen keine Haustiere am Speiseplan
Thema des Tages
Viele Messer in den Waffenverbotszonen
Thema des Tages
Sterben Pathologen aus, Frau Doktor?
