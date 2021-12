Linzerin sitzt über Weihnachten in Schweizer Haft

Vor gut zwei Jahren war die heute 21-Jährige mit drei weiteren Tätern vermummt in eine Wohnung in Linz eingedrungen, um dort das Opfer zu schlagen und bestehlen – die „Krone“ berichtete. Motiv waren Drogen. Wegen einschlägiger Vorstrafen wurde die Räuberin zu einer unbedingten Strafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Um dieser zu entgehen, floh sie in die Schweiz. Von da an wurde sie per EU-Haftbefehl gesucht. Am Mittwoch konnten Zielfahnder und die Züricher Kantonspolizei sie festnehmen.