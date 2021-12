Schöne Weihnachten dank großer Nächstenliebe

Viel Hilfe in schweren Zeiten

So hat sie – mithilfe der Krone Burgenland – in den vergangenen Wochen zu diversen Spendenaktionen aufgerufen: Familie Uhlig aus Markt Allhau hat es zurzeit schwer. Hier liegt die Mutter nach einer Hirnblutung noch immer im Spital, der Vater kann nicht arbeiten, weil er sich um die beiden Töchter kümmern muss.