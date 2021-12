Betrunkener stach Opfer bei Streit in Bauch

Mehrere Personen waren in den Streit gegen halb zehn Uhr abends am Mittwoch verwickelt. Opfer wurde jedoch nur der 26-jährige Deutschlandsberger: Ein 47-Jähriger verließ die Szene im Innenhof der zwei Gastlokale in Stainz und holte sein Messer. Damit stach er dann den jungen Mann in den Bauch und verletzte in schwer.