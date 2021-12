Streit am Bauernhof: Ehefrau bewusstlos geschlagen

Es sind zwei Versionen, die im Raum stehen, aber Polizei und Staatsanwaltschaft tendieren eher zur Darstellung der Bäuerin. Wenige Tage vor Weihnachten war es am Abend zu einem heftigen Streit gekommen, laut ersten Erhebungen ging es darum, wer was am Hof und im Haus tun darf oder soll. Oder eben auch nicht. In der Scheune soll der Zwist dann von verbalen Beschimpfungen in Handgreiflichkeiten übergegangen sein. Dabei soll der 53-jährige Landwirt mit bloßen Händen auf die Ehefrau losgegangen sein und sie malträtiert haben. Und zwar so heftig, dass die Mühlviertlerin kurzzeitig die Besinnung verloren haben soll. Da dürfte dem Ehemann klar geworden sein, was er tat – er ließ von seinem Opfer ab, die Ehefrau blieb reglos im Stadl zurück.