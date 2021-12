NÖ: Junge Frau (22) schrie Peiniger in die Flucht

Der schreckliche Vorfall soll sich Montagfrüh am Busbahnhof von Heidenreichstein zugetragen haben. Die aus dem Bezirk Gmünd stammende Frau war gerade aus der öffentlichen Toilette zum Waschraum gegangen, als sie der noch unbekannte Täter plötzlich an der Jacke packte und zu Boden stieß. Die 22-Jährige prallte beim Sturz gegen die Klomuschel und verletzte sich dabei. Der Mann packte sie sofort wieder am Unterarm und hielt die Frau fest. Dabei forderte er sein Opfer im Waldviertler Dialekt auf, sich auf der Stelle auszuziehen.