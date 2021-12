Politiker empfehlen die Testung auch für Geimpfte

Erweitertes Testangebot

Neben den 53 Apotheken, die die Gurgel-PCR-Tests bereits seit November ausgeben, kann man sich seit 13. Dezember auch in jeder Spar- oder Sutterlüty-Filiale ein Testkit holen. Innerhalb von 24 Stunden liegt das Ergebnis vor. Und selbst an den Feiertagen kann man seinen Gesundheitsstatus überprüfen lassen - in einer der acht Landesteststationen. Am 24. Dezember haben diese bis 14 Uhr geöffnet, ab 25. Dezember wieder zu den bisherigen Öffnungszeiten. Und wer frisch getestet ins neue Jahr starten will, kann auch am 31. Dezember noch einen Gesundheits-Check machen lassen, nur in Dornbirn bleiben die Tore des Testzentrums am Silvestertag verschlossen.