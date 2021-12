Schwarzer Humor

Da kommen in Salzburg tagelang Flieger aus Großbritannien und anderen Ländern mit hoher Omikron-Dichte schwarmweise herein, und übermorgen soll das dann plötzlich verboten sein. Warum am Freitag und nicht schon vorgestern oder in drei Wochen oder überhaupt im Juli?

Das ist Virus-Roulette und ergibt einfach keinen Sinn. Reisebeschränkungen und bürokratisch erstellte Listen von Risikoländern sind Zeitverschwendung. Omikron ist längst gelandet. Was da jetzt geschieht, wirkt wie aktionistische Ziellosigkeit ohne erkennbare Logik im Plan.