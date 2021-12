Beim Rohrbruch-Rätsel von Braunau winkt Finderlohn

Ungewöhnlich hoher Wasserverbrauch

Denn meist sind die Lecks binnen ein bis zwei Tagen gefunden, diesmal zieht sich die Suche aber schon fast eine Woche hin. Eppacher: „Wenn wir einen ungewöhnlich hohen Wasserverbrauch in den Nachtstunden bemerken, schauen wir uns die Zonenzähler genau an. Diese geben erste Hinweise. später kommen Geräusch-Erkennungsgeräte hinzu, die uns helfen, das Gebiet noch mehr einzugrenzen. Diesmal können wir aber nur Vermutungen anstellen. Wir gehen von Problemen in Ranshofen und Laab aus!“