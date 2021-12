Bei den Dornbirn Lions machen nicht alle Pause

Bald gehen die Löwen in die kurze Weihnachtspause, am 6. Januar steht dann das Auswärtsspiel in Jennersdorf am Programm. Die Profis der Lions sind schon in ihre Heimat abgeflogen - aber nicht alle, erzählt der Kapitän und lacht. „Das Trainerteam ist dageblieben, weil sie noch bis Weihnachten trainieren wollen und auch gleich nach den Feiertagen wieder weitermachen möchten. Aber das passt schon, wir trainieren alle sehr gerne mit ihnen!“