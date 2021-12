Jeden Sonntag offene Geschäfte in der Wiener City?

Alles nur eine Corona-Ausnahme. Einkaufen am Sonntag? Geht gar nicht, so der Tenor vieler Politiker. Aber halt: Von offenen Geschäften in der ganzen Stadt ist hier nicht die Rede. Es geht um Tourismuszonen. Das sind klar umrissene Gebiete, wo Läden am Sonntag aufsperren dürfen, nicht müssen. Wien ist das einzige Bundesland ohne Tourismuszonen. Wie lange noch?