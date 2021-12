Sturmböen verblasen Wiener am 1. Einkaufssonntag

Bereits in den frühen Morgenstunden frischte am Sonntag kräftiger Westwind auf. Im Laufe des Vormittags muss man vom Mostviertel bis ins Wiener Becken dann mit stürmischem Westwind gerechnet werden. Laut UWZ zeichnen sich besonders in den westlichen und südlichen Außenbezirken Wiens, in den Regionen entlang der Thermenlinie sowie im Bereich des Wienerwalds stellenweise teils schwere Sturmböen um 90 km/h ab. In den Hochlagen wie etwa auf der Jubiläumswarte in Ottakring sind auch Böen um 100 km/h in Sicht.