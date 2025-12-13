Mann (31) schlug in Wien wahllos auf Autos ein

Nach heftiger Gegenwehr festgenommen

Als der 31-Jährige trotz Anweisungen aggressiver wurde, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Erst nach heftiger Gegenwehr konnte er festgenommen werden. Der Mann wird nun wegen mehrfacher Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.