Mann (31) schlug in Wien wahllos auf Autos ein

Freitagnachmittag geriet die Breitenfurter Straße in Wien-Liesing in Aufruhr: Ein 31-jähriger Mann aus Bosnien und Herzegowina soll scheinbar ohne erkennbaren Grund auf geparkte Autos eingeschlagen haben – mindestens zwei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.
Zeugen alarmierten sofort die Polizei, die den Mann im Rahmen einer Sofortfahndung auf Höhe der Karl-Sarg-Gasse stellen konnte. Doch der Verdächtige zeigte sich unkooperativ, beschimpfte die Beamten und drohte ihnen sogar mit dem Umbringen.
Nach heftiger Gegenwehr festgenommen
Als der 31-Jährige trotz Anweisungen aggressiver wurde, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Erst nach heftiger Gegenwehr konnte er festgenommen werden. Der Mann wird nun wegen mehrfacher Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.
