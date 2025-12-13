Vorteilswelt
Suche nach Ladendieb

Christbaum als Falle: Mann in Lager eingesperrt

Wien
13.12.2025 13:25
Der Verkäufer wurde vom Dieb im Lager eingesperrt (Symbolbild).
Der Verkäufer wurde vom Dieb im Lager eingesperrt (Symbolbild).

Dreister Überfall am Freitagabend in Wien-Margareten! Kurz nach 19 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann einen Ein-Euro-Shop im 5. Bezirk und gab vor, sich für einen künstlichen Weihnachtsbaum in der Auslage zu interessieren. Doch hinter der harmlosen Frage steckte offenbar ein skrupelloser Plan ...

Als der Geschäftsinhaber den Lagerraum im hinteren Teil des Lokals aufsuchte, um eine Schachtel zu holen, schlug der Täter zu: Er sperrte den Mann ein, marschierte zum Kassenbereich, brach die Kassa auf und flüchtete mit Bargeld im hohen dreistelligen Euro-Bereich in unbekannte Richtung.

Über Hintertüre befreit
Dem eingeschlossenen Geschäftsinhaber gelang es schließlich, sich selbst über eine Hintertüre zu befreien. Er blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

Jetzt sucht die Wiener Polizei nach dem unbekannten Dieb. Der Gesuchte ist männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zum Täter – auch anonym – nimmt jede Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf unter 133 entgegen.

Ähnliche Themen
WienMargareten
ChristbaumÜberfallBargeld
Wien
Folgen Sie uns auf