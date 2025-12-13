Christbaum als Falle: Mann in Lager eingesperrt

Dreister Überfall am Freitagabend in Wien-Margareten! Kurz nach 19 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann einen Ein-Euro-Shop im 5. Bezirk und gab vor, sich für einen künstlichen Weihnachtsbaum in der Auslage zu interessieren. Doch hinter der harmlosen Frage steckte offenbar ein skrupelloser Plan ...
Als der Geschäftsinhaber den Lagerraum im hinteren Teil des Lokals aufsuchte, um eine Schachtel zu holen, schlug der Täter zu: Er sperrte den Mann ein, marschierte zum Kassenbereich, brach die Kassa auf und flüchtete mit Bargeld im hohen dreistelligen Euro-Bereich in unbekannte Richtung.
Über Hintertüre befreit
Dem eingeschlossenen Geschäftsinhaber gelang es schließlich, sich selbst über eine Hintertüre zu befreien. Er blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.
Jetzt sucht die Wiener Polizei nach dem unbekannten Dieb. Der Gesuchte ist männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zum Täter – auch anonym – nimmt jede Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf unter 133 entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.