Christbaum als Falle: Mann in Lager eingesperrt

Über Hintertüre befreit

Dem eingeschlossenen Geschäftsinhaber gelang es schließlich, sich selbst über eine Hintertüre zu befreien. Er blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

Jetzt sucht die Wiener Polizei nach dem unbekannten Dieb. Der Gesuchte ist männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet.