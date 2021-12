Einkaufssonntag: Shopping-Wahn blieb aus

Ähnlich ist die Lage auch im Europark in der Papier- und Schreibwarenhandlung Abraham. Auch dort beobachtet man viele Menschen, aber wenig Kauflust. „Für den Personaleinsatz ist der Umsatz zu wenig“, berichtet Chefin Susanne Kirchtag. Sie will keine Wiederholung. „Wir hoffen als Einzelhändler nicht, dass das so bleibt“, so Kirchtag. Doppelt zu zahlende Löhne und die zusätzlichen freien Tage für die Mitarbeiter seien einfach zu belastend.