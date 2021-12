Handel sieht Einkaufssonntag optimistisch entgegen

Keine generelle Sonntagsöffnung

Das EZE in Eisenstadt wird den Einkaufssonntag ebenfalls nützen. Von den 40 Shops werden zwei Drittel Kunden empfangen, erklärt Geschäftsführer Günter Buchinger. Das restliche Drittel sind vorwiegend Geschäfte, die nicht öffnen dürfen. Der 19. Dezember sei für die Händler eine Chance, fehlende Umsätze wieder wettzumachen, so Buchinger. Ob die Kunden das Angebot annehmen, werde sich zeigen. „Ich hoffe, dass es ein guter Tag wird und alle auf ihre Rechnung kommen.“ Die Geschäfte am Sonntag zu öffnen sei in der jetzigen Phase der richtige Schritt. Eine generelle Sonntagsöffnung lehnt der Geschäftsführer jedoch ab.