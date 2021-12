Erste SMS der Welt kommt in Paris unter den Hammer

Erste SMS unterm Hammer

An diesem Dienstag wird die erste SMS der Welt in Paris als sogenanntes NFT (Non-Fungible Token - nicht austauschbare Wertmarke) versteigert. Es ist ein Echtheitszertifikat, das mit der Blockchain-Datenkette abgesichert ist. Damit bekommt die Kurznachricht, die Papworth 1992 verschickt hat, in der digitalen Welt gewissermaßen ein Abbild. Den Erlös will Vodafone an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spenden.