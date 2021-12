Schlepperfahrt: 28 Menschen in Fahrzeug gepfercht

Aktuell stehen 80 Polizisten aus Österreich am Westbalkan im Auslandseinsatz, 30 von ihnen allein in Nordmazedonien. „Wir werden die Zusammenarbeit mit den Staaten des Westbalkans weiterhin intensivieren“, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an. Der Aufgriff des Schleppers zeige einmal mehr, „wie wichtig das österreichische Engagement auf dem Westbalkan ist, um unsere Außengrenzen zu schützen und die illegale Migration schon dort zu bekämpfen“.