Nach den Bauplänen der Alten Meister in Italien

Stradivari bleibt Champion

Heute schauen die Violinen, Celli, Bratschen immer noch so aus und werden auch noch so gebaut wie früher.„ Die meisten Geigenbauer orientieren sich in den Feinheiten an den Meisterinstrumenten der Cremoneser Geigenbauerdynastie Amati oder an Antonio Stradivari, dem ungeschlagenen Champion“. Das sehenswerte Kurzvideo ist unter ooekultur.at zu finden.