iMac von Wikipedia-Gründer Jimmy Wales versteigert

Versteigert wurde der Eintrag als sogenannter NFT (Non-Fungible Token). Doch wer zahlt so viel Geld dafür? „Das sind wohl in erster Linie Leute, die sich in der NFT-Welt bewegen, aber auch Menschen mit einem Interesse für Technologie-Geschichte. Ein Strawberry-iMac an sich ist nicht besonders interessant. Aber was die Leute damit verbinden, treibt den Preis nach oben“, zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP Peter Klarnet vom Auktionshaus Christie’s New York.