Irans Hauptstadt Teheran geht das Wasser aus

Diese Provinzen sind nicht betroffen

In der vergangenen Woche kam es in Teheran und 50 weiteren Städten zu Wasserabschaltungen von zwölf bis 48 Stunden. Dies führte dazu, dass viele Einwohner Teherans bereits in den Norden des Landes flüchteten. Die Provinzen am Kaspischen Meer sind nicht von Wasserproblemen betroffen.