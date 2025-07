Was in Gaza geht und nicht geht

Netanyahu hat mit dem Kurswechsel seine eigene Regierungskoalition in eine kritische Lage gebracht. Rechtsaußen-Minister und Siedlungs-Fanatiker Ben-Gvir tobt: „Netanyahu ist moralisch bankrott, humanitäre Hilfe zu liefern, während noch unsere Geiseln gefangen sind. Das Einzige, was wir in dieser Situation liefern sollten, sind Bomben, Vormarsch, Aussiedlung, Krieg gewinnen.“