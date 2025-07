„Gaza-Krieg könnte noch heute enden, wenn  …“

Dann nämlich, wenn die österreichische Regierung, die EU und die internationale Gemeinschaft mehr Druck auf die radikalislamische Terrormiliz Hamas ausüben würden. Den Einwand Wolfs, dass der Krieg in Gaza bereits über 60.000 Tote – davon ungefähr zwei Drittel Zivilisten – gefordert und katastrophale Zustände aufgrund ausbleibender humanitärer Hilfe verursacht hatte, wollte Deutsch so nicht stehenlassen. „Das wissen wir doch alles nicht. Es ist dort Kriegszustand“, so der IKG-Chef, der sich aber im Gegenzug ziemlich sicher zeigte, dass Schüsse auf Zivilisten, die auf die Ausgabe von Hilfsgütern und Nahrung warteten, aus Waffen der Hamas stammen würden.