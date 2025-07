Nackter Mann drang gleich dreimal ins Kapitol ein

Zu gleich mehreren Sicherheitspannen ist es am Wochenende im Parlament des US-Staates Minnesota gekommen. Am späten Freitagabend fanden Wachbeamte plötzlich einen nackten Mann im Sitzungssaal des Senats vor. Er wurde in Gewahrsam genommen und zu einer psychiatrischen Untersuchung ins Spital gebracht. Doch wenige Stunden später begab er sich erneut zum Kapitol.