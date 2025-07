Noch ein „Sechser“: Rapid holt Kamerun-Teamspieler

Ndzie, der in Israel noch bis 2027 Vertrag gehabt hätte, debütierte im Herbst bei der Afrika-Cup-Quali für Kameruns Nationalteam, hält bei drei Länderspielen. Weshalb ihn auch Klubs aus Belgien und der Türkei am Zettel hatten. Ndzie hat seine Stärken im Spiel gegen den Ball, gilt als klassischer aggressiver „Sechser“. Also eine Alternative zu Grgic, nicht zwingend zu den offensiveren Amane und Sangare, dessen Millionen-Verkauf aber umso wahrscheinlicher wird.