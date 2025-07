Red Bull: Das hat sich unter Mekies schon geändert

„Mehr Unterstützung“ für Tsunoda

Als ehemaliger Fahrer könne er sich in Tsunodas Rolle nur zu gut hineinversetzen. „Wenn du spürst, dass dein Team hinter dir steht, dann macht das einen Riesen-Unterschied. Zuvor hat ja auch Yuki Tsunoda selber gesagt, er komme sich bisweilen ein wenig isoliert vor, in einem Rennstall, in dem es vorrangig um Max Verstappen geht. Nun gibt es für Tsunoda sichtlich mehr Unterstützung.“