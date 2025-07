Bundesratspräsident reitet nun gegen Windräder aus

Enquete im Parlament zu Energiegewinnung und Landschaftsschutz

Das Spannungsfeld zwischen Bodenverbrauch und der Energiegewinnung will Samt in einer Enquete mit Experten aufarbeiten. Sie wird am 22. Oktober stattfinden. Die Parteien können eigene Experten nominieren und entsenden. „Wir wollen eine gescheite Diskussion zusammenbringen.“ Ziel der Veranstaltung soll es sein, aufzuzeigen, „welche Richtungen gibt es und welche Meinungen gibt es“.