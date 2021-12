Handy-Raub am Mittwoch abend mitten in Linz

Ein 36-jähriger polnischer Staatsbürger war am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, im Bereich des OK-Platzes unterwegs. Plötzlich wurde er von einem unbekannten Mann attackiert, in das Gesicht geschlagen und ausgeraubt. Anschließend flüchtete der etwa 175 cm große Täter, der eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Hose trug, mit dem Mobiltelefon des Opfers in unbekannte Richtung.