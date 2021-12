Land Rover Defender P400e: Top-Poser mit E-Hilfe

Was der P400e vielen Plug-in-Hybriden voraus hat: Er ist schnellladefähig. Das bedeutet, er kann sich nicht nur mit 7 kW an den Wechselstrom hängen, sondern lädt Gleichstrom mit bis zu 50 kW. Damit reicht eine kurze Pause für einen nennenswerten Stromstoß, also rund 30 km Realreichweite in einer Viertelstunde. Verzichtet man darauf, kann man dem Vierzylinder beim Schlucken zuschauen, unter 10 Liter auf 100 km geht gar nichts, eher spürbar mehr. Das Motörchen hat halt durchaus was zu schleppen. Da ist es gut, dass Land Rover nicht am Tankvolumen gespart hat: Mit einem 90-Liter-Spritfass schreckt einen der Verbrauch gleich viel weniger.