Beim „Schnee“ ging es nicht nur ums Wetter . . .

Sieben Bandenmitglieder wurden bereits teils zu Haftstrafen verurteilt. Der bullige mutmaßliche Bandenboss stand am Mittwoch in Linz vor Gericht. Der dreifach einschlägig vorbestrafte Österreicher mit dominikanischen Wurzeln war im April 2021 am Flughafen in Mailand festgenommen worden. Er soll mit Angehörigen Kokainlieferungen aus der Dominikanischen Republik organisiert haben. Teilweise wurde das Suchtgift in Koffergestängen transportiert, teils in kleinen Trommeln als Schlüsselanhänger versteckt. Lieferungen gingen laut Anklage auch nach Spanien, Italien und in die USA.