14,15 Euro Preisunterschied bei Christbäumen in OÖ

„Der Christbaumkauf ist für mich etwas ganz Emotionales. Man merkt, dass die Menschen erschöpft sind von der aktuellen Zeit. Christbäume lenken ab, sie bringen etwas Positives und Freude. Es ist schön, die Leute dabei zu beobachten“, strahlt Sonja Thalinger (54), die seit 25 Jahren in der Freistädter Straße in Linz Tannen verkauft. Beim Preisvergleich von 1,70 Meter großen Nordmanntannen in Oberösterreich hat ihr Betrieb extrem gut abgeschnitten: 26 Euro kostet ein Baum bei ihr. Zum Vergleich: Bei einem Händler, der in Wels, Linz-Land und Linz Bäume verkauft, kostet die Nordmanntanne in der gleichen Größe 40,10 Euro – also um über 14 Euro mehr. Die Erhebung ergab weiter, dass 52 Prozent der Händler ihre Preise im Vergleich zum Vorjahr beibehalten haben, 30 Prozent haben den Preis erhöht, und 18…Prozent verkaufen ihre Ware heuer sogar billiger.