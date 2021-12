Duopol: Briten nehmen Apple und Google ins Visier

Die britische Kartellbehörde geht gegen Apple und Google vor. Die beiden US-Technologiekonzerne hätten ein „schraubstockartiges“ Geschäftsgebaren und es sei zu befürchten, dass Millionen Menschen in Großbritannien deswegen schlecht wegkämen, sagte der Vorsitzende der Competition and Markets Authority (CMA), Andrea Coscelli, am Dienstag.