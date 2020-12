EU-Kommission stellt neue Spielregeln fürs Web vor

Dem Entwurf zufolge, auf den die „Financial Times“ sich bezieht, drohen den Unternehmen Strafen von bis zu sechs Prozent des Umsatzes im Vorjahr - bei den ganz Großen kann das schnell in die Milliarden gehen. Die tatsächliche Höhe soll etwa davon abhängen, wie schwer und lange der Regelverstoß war. Demnach soll in der EU auch erstmals definiert werden, was eine „sehr große Plattform“ ist. Dieser Begriff soll greifen, wenn eine Plattform mehr als 45 Millionen Nutzer in der EU und dadurch unverhältnismäßig viel Einfluss hat. Derlei Unternehmen sollten einen oder mehrere „Compliance Officer“ ernennen, die sicherstellen, dass die neuen Regeln umgesetzt werden.