Mit leerer 12-Volt-Batterie steht auch ein E-Auto

Bei Diesel- und Benziner heißt die Auto- auch „Starter“-Batterie, weil sie für das Anwerfen der Kolben im Motor zuständig ist. Beim E-Mobil ist das nicht nötig, trotzdem startet ohne Strom im 12-Volt-Akku ebenfalls nichts. Denn der Strom aus der kleinen Batterie ist nötig, um den Stromkreis der großen Batterie zu schließen. Die ist nämlich bei geparktem Fahrzeug sicherheitshalber abgekoppelt. Wird das Auto wieder eingeschaltet, führt es zunächst eine Sicherheitsprüfung durch und schließt die Traktionsbatterie wieder an das Antriebssystem an. Ohne Energie aus der 12-Volt-Batterie funktioniert all das nicht.