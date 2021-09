Batterien aus E-Autos: Die große Recycling-Chance

Als die Natur belastend führt er etwa Chile an, wo der Lithiumabbau unter starkem Wassereinsatz (Verdunstung) in ohnehin sehr trockenen Gebieten erfolgt und oft zulasten der lokalen Bevölkerung vonstattengeht. „Fast die Hälfte der globalen Kobaltproduktion stammt aus der politisch instabilen Demokratischen Republik Kongo. Dort wiederum herrschen schlechte Arbeitsbedingungen, es gibt Kinderarbeit und saures Grubenwasser“, schlägt der Wiener Öko-Aktivist Alarm. Der für die Herstellung nötige Nickelabbau führe außerdem in Kanada und Russland zu saurem Regen und Biodiversitätsverlust. Und schließlich seien die Staubemissionen beim Grafitabbau in China schädlich.