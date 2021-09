Autobatterie-Ladegeräte: Es geht auch günstig

Sieger ist das einzige als „sehr gut“ benotete „CTEK CT5 Time to go“. Besonders hervorheben konnte sich das Gerät dank einer Regenerierungsfunktion sowie beim Lade- und Ladeerhaltungsverfahren. Hier wechselt die Box in der Nachladephase in den Erhaltungsmodus, was für eine optimale Leistungsfähigkeit der Batterie sorgt. Mit einem Preis von rund 81 Euro gehört der Testsieger allerdings zu den teuren Geräten.